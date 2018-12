Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In einem Einfamilienhauses im Neuköllner Ortsteil Rudow in Berlin hat es in der Nacht zum Zweiten Weihnachtstag gebrannt. Warum das Feuer ausbrach, ist nach Angaben der Polizei unklar. Zunächst brannte es im Dachstuhl, wie eine Feuerwehrsprecherin sagte. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Haus bereits im Vollbrand. Das Paar, das im Haus wohnte, konnte dieses rechtzeitig verlassen. 49 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Die Kriminalpolizei ermittelt.