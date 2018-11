Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb)- Ein Mensch ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Kaulsdorf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Person musste am frühen Dienstagmorgen mit Hilfe einer Leiter über den Balkon des Hauses in der Waldenburger Straße gerettet werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. In dem Haus fingen gegen 5.00 Uhr Einrichtungsgegenstände Feuer. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.