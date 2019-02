Brand in Einfamilienhaus in Berlin-Köpenick

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Während des Stromausfalls in Berlin-Köpenick ist ein Einfamilienhaus in dem Ortsteil am frühen Mittwochmorgen in Flammen aufgegangen. "Nach unseren derzeitigen Kenntnisstand hat das Feuer nichts mit dem Stromausfall zu tun", sagte der Sprecher. Bei dem Brand in der Tegernseestraße wurden keine Menschen verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Ein Bewohner konnte sich demnach vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst in Sicherheit bringen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Bauarbeiten an der Salvador-Allende-Brücke hatten am Dienstagmittag einen großflächigen Stromausfall in Berlin-Köpenick verursacht. Etwa 31 000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe wurden vom Stromnetz abgeschnitten. Nach Angaben des Energiekonzerns Vattenfall wird der Stromausfall voraussichtlich noch bis Mittwochnachmittag andauern.