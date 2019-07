Brand in denkmalgeschütztem Gebäudeensemble unter Kontrolle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das Feuer im denkmalgeschützten Gebäudeensemble Haus Riviera in Berlin-Grünau ist unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauern aber weiter an. In der Nacht zu Dienstag brannte der rund 800 Quadratmeter große Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes in ganzer Ausdehnung, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen sagte. Der Brand konnte nur von außen gelöscht werden, da das Gebäude schwer zugänglich und einsturzgefährdet sei. Die Berliner Feuerwehr war mit 70 Kräften in der Regattastraße im Einsatz, benachbarte Gebäude konnten vor den Flammen geschützt werden. Verletzte gab es nach bisherigem Stand keine.

Im Vorfeld des Brandes habe es wohl drei weitere kleine Brände in der Umgebung gegeben. Zwei Menschen seien festgenommen worden. Ob die Festnahmen aber im Zusammenhang mit dem Brand beim Haus Riviera stehen, konnte von der Polizei zunächst nicht bestätigt werden.