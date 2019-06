Brand auf Industriegelände unter Kontrolle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Ausbruch eines Feuers auf dem Gelände einer Autoverwertungsanlage in Neu-Hohenschönhausen in Berlin war der Brand nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagabend unter Kontrolle. "Es wird aber noch Stunden dauern, bis der Brand gelöscht ist", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Halle, die auf einer Fläche von 30 mal 40 Meter in Brand geraten war, sei zum Teil eingestürzt. Zum Brandherd sei man noch nicht vorgedrungen. Anwohner in der Nähe des Brandorts unweit des S-Bahnhofs Gehrensee wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte die Feuerwehr zunächst verhindern.

Das Feuer hatte sich am Sonntagabend aus bislang unbekannter Ursache entwickelt. In der Halle lagerten nach ersten Erkenntnissen Autoteile wie Getriebe, Lampen und Motorenbauteile. Es habe mehrere Explosionen gegeben, sagte der Feuerwehrsprecher. Vermutlich seien in der Halle auch Gasflaschen gelagert gewesen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot mit 80 Einsatzkräften vor Ort.

Zwischenzeitlich war eine über 100 Meter hohe Rauchsäule weit über Neu-Hohenschönhausen hinaus zu sehen. Über 50 Schaulustige hatten sich zunächst in der Nähe versammelt, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete. Eine Brücke zum Gelände im Nordosten der Stadt wurde nach kurzer Zeit gesperrt. Die Polizei bat die Schaulustigen, die Brücke zu verlassen.