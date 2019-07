Brand auf Industriegelände in Marzahn: Restlöscharbeiten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Brand auf dem Gelände einer Autoverwertungsanlage am Rande von Berlin-Marzahn beschäftigt die Feuerwehr einen Tag nach dem Ausbruch weiter. Zwar sei das Feuer, das am Sonntagabend in einer Halle auf dem Gelände ausbrach, unter Kontrolle, jedoch fänden am Montagmorgen noch Restlöscharbeiten statt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Im Laufe des Vormittags sollten die Arbeiten aber abgeschlossen sein, hieß es. Die Lagerhalle sei zum Teil eingestürzt.

In der Halle lagerten nach ersten Erkenntnissen Autoteile wie Getriebe, Lampen und Motorenbauteile. Es habe auch mehrere Explosionen gegeben. Zur Brandursache gab es zunächst keine Informationen. Zunächst hatte die Feuerwehr mitgeteilt, dass sich der Brandort im Stadtteil Neu-Hohenschönhausen befinde.