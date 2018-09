Brand auf Havelinsel Eiswerder: Suche nach Ursache

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Brand einer Lagerhalle auf der Berliner Havelinsel Eiswerder werten die Ermittler weiter Spuren aus. "Zur Stunde gibt es keine neuen Erkenntnisse", sagte eine Sprecherin am Montagmorgen. Die Ermittler gehen von schwerer Brandstiftung aus. Das 600 Quadratmeter große Gebäude, in dem Boote und drei Autos standen, ging in der Nacht zum Sonntag in Flammen auf. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.