Böschungsbrände bei Recklinghausen: Bahnabschnitt gesperrt

Recklinghausen (dpa/lnw) - In Recklinghausen haben mehrere Böschungsbrände an Bahnlinien zur Sperrung eines Streckenabschnittes geführt. Wie eine Bahnsprecherin am Dienstag mitteilte, musste für die Löscharbeiten der Abschnitt zwischen Recklinghausen Hauptbahnhof und Marl-Sinsen am Nachmittag gesperrt werden. Es seien zunächst etwa acht Regionalbahnen betroffen gewesen.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte um kurz vor 15.00 Uhr alarmiert, weil mehrere Quadratmeter Unterholz in Flammen standen. Das Feuer sei zügig gelöscht worden. In rascher Folge seien weitere Brände in Bahnnähe gemeldet worden, die man ebenfalls schnell unter Kontrolle gebracht habe. Hinzu kam am späteren Nachmittag ein Feuer auf einer Fläche von 100 Quadratmeter. In Marl, Oer-Erkenschwick und Herten sei es entlang der Bahnlinien ebenfalls zu Löscheinsätzen gekommen. Die Brandursachen sei noch ungeklärt.