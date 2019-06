Berliner "Club der Visionäre" ausgebrannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Für Partygänger in Berlin gibt es vorerst eine Adresse weniger: Der bekannte "Club der Visionäre" ist am Samstag vollständig ausgebrannt. Das teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer war am Morgen in dem Club am Kreuzberger Flutgraben ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete Personen aus dem Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Menschen leicht verletzt.

Wie das Feuer ausbrechen konnte, war zunächst nicht bekannt. Zunächst war ein 400 Quadratmeter großer Holzverschlag in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie rückte mit 70 Kräften aus und konnte verhindern, dass der Brand auf eine benachbarte Tankstelle übergriff.

Der "Club der Visionäre" ist über Berlin hinaus bekannt. Er erstreckt sich über Holzterrassen auf mehreren Ebenen an einem grün umwucherten Kanal nahe Spree. Auch Touristen tanzten auf den Holzplanken zu Elektro, House und Techno. Bekannte DJs legten auf - zuletzt waren für Freitagabend Künstler aus Tokio angekündigt.

Auf Instagram beklagten Nutzer das vorläufige Aus für das Haus. "Mein zweites zu Hause", schrieb eine Nutzerin. "Ein Stück Heimat geht verloren", notierte ein anderer. Eine Frau berichtete über ihre erste Verabredung mit ihrem Mann in dem Club. "Hoffentlich kann man alles wieder aufbauen." Die Betreiber des Clubs waren am Samstag zunächst nicht zu erreichen. Die Website notierte am Mittag noch "Now open".