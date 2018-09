Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Hellersdorf ist ein Auto in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, bemerkte ein Anwohner das brennende Fahrzeug nachts in der Eisenacher Straße. Alarmierte Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Verletzte gab es nicht. Ob es sich um Brandstiftung oder einen technischen Defekt handele, müsse noch ermittelt werden, hieß es.