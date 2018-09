Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Auto ist auf einem Gewerbehof in Berlin-Spandau in Flammen aufgegangen. Der am Askanierring abgestellte Wagen brannte am frühen Sonntagmorgen vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. An dem Fahrzeug waren demnach falsche Nummernschilder angeschraubt. Die Brandursache war zunächst unklar, niemand wurde verletzt.