Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Waldbrände haben jetzt auch Berlin erreicht: An der Havelchaussee in Grunewald brannten am frühen Montagnachmittag etwa 40 000 Quadratmeter Waldboden und Unterholz. Die Feuerwehr rückte mit 50 Einsatzkräften an, wie ein Sprecher sagte. Wenig später sei der Brand eingedämmt worden, einzelne Glutherde würden aber noch gelöscht. Wegen des Brandes war die Havelchaussee zunächst gesperrt. Die Buslinie 218 wurde umgeleitet. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.