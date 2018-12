Brand im Schlafzimmer: Seniorin stirbt an Verletzungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergen (dpa/mv) - Eine 65 Jahre alte Frau aus Bergen auf der Insel Rügen ist an den Folgen eines Brandes vom Dienstagabend gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Matratze und das Bettzeug der bettlägerigen Frau Feuer gefangen. Ein Rauchmelder löste einen Alarm aus. Die Feuerwehr konnte die Frau nur noch mit schweren Verbrennungen an Händen und Füßen bergen.

Sie kam in eine Spezialklinik, wo sie dann ihren Verletzungen erlag, hieß es am Mittwoch von der Polizei in Stralsund.