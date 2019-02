Ehemalige Stadthalle in Berga brennt aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berga/Elster (dpa/th) - In Berga (Landkreis Greiz) ist die ehemalige Stadthalle abgebrannt. Trotz eines Großaufgebots der Feuerwehr konnte das nicht verhindert werden, wie die Polizei in Gera am Samstagmorgen mitteilte. Der Brand war am späten Freitagabend ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht. Aufgrund der Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, auch am Samstagmorgen noch Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Greiz zu melden.