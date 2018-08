Supermarkt in Schlüchtern brennt komplett ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schlüchtern (dpa/lhe) - Innerhalb von nur zwei Tagen ist in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) zum zweiten Mal ein Einkaufsmarkt ausgebrannt. Am Sonntagabend sei ein Supermarkt komplett abgebrannt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Um acht Uhr sei das Feuer gemeldet worden - als die Feuerwehr ankam, habe das Gebäude bereits komplett in Flammen gestanden. Der Einsatz habe bis 4.20 Uhr am nächsten Morgen gedauert.

Die Polizei ermittele jetzt wegen Brandstiftung, auch im Zusammenhang mit dem Brand eines anderen Einkaufsmarktes im Gewerbegebiet einen Tag zuvor. "Es ist natürlich ein möglicher Zusammenhang zu erkennen, aber ich möchte mich da jetzt noch nicht festlegen", sagte der Sprecher.

Bei dem Brand sei niemand verletzt worden, der Sachschaden des Feuers vom Sonntagabend wird auf etwa 800.000 Euro geschätzt.