Kellerbrand in Mehrfamilienhaus: Hausmeister in Klinik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bensheim (dpa/lhe) - Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus hat zu einem größeren Einsatz im südhessischen Bensheim geführt. Zeugen hatten die Rettungskräfte am Donnerstagnachmittag alarmiert und eine starke Rauchentwicklung gemeldet, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Es rückten Feuerwehren aus mehreren umliegenden Orten an, sie konnten die Flammen in einem Kellerverschlag schließlich löschen. Der Hausmeister des Gebäudes kam den Angaben zufolge mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Brandursache und auch die Höhe des Sachschadens waren zunächst noch unklar.