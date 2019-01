Direkt aus dem dpa-Newskanal

Beldorf (dpa/lno) - Mindestens 100 000 Euro Schaden hat ein Feuer am Donnerstag an einem Einfamilienhaus in Beldorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) angerichtet. Einsatzkräfte konnten das etwa 100 Jahre alte Gebäude nicht mehr retten, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unbekannt.