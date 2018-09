Feuer in Fachklinik: Zwei Menschen leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Beelitz (dpa/bb)- Bei einem Feuer in einer neurologischen Fachklinik in Beelitz-Heilstätten (Potsdam-Mittelmark) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zu Dienstag in einem Zimmer in der Klinik am Paracelsus-Ring ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei in Potsdam am Dienstagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Eine Patientin und ein 30-jähriger Pfleger wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Feuer ausbrach, war noch unklar.