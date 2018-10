Unfälle ausgelöst durch Verlust eines Lastkraftwagenrades

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa/sn) - Ein Sattelzug hat in der Nacht zum Samstag auf der Autobahn 4 bei der Raststätte Oberlausitz ein Rad verloren und so zwei Unfälle ausgelöst. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz konnte zunächst ein 30 Jahre alter Autofahrer nicht ausweichen, sein Wagen stieß mit dem Rad zusammen. Danach rollte es weiter und beschädigte einen anderen Lastkraftwagen. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sattelzug war in Richtung Dresden unterwegs. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf etwa 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden.