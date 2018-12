Dunstabzugshaube fängt Feuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa/sn) - Nach einem Küchenbrand an Heiligabend in Bautzen sind drei Menschen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses schnell unter Kontrolle bringen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Drei Menschen im Alter von 56, 79 und 81 Jahren wurden verletzt. Mehrere Bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler brach das Feuer in der Küche beim Kochen aus, nachdem sich eine Dunstabzugshaube entzündet hatte. Die genauen Umstände müssten aber noch geklärt werden, hieß es in einer Mitteilung.