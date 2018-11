Direkt aus dem dpa-Newskanal

Basdahl (dpa/lni) - Bei einem Hausbrand im Kreis Rotenburg sind in der Nacht zum Freitag fünf Menschen leicht verletzt worden. Sie atmeten Rauchgas ein, als sie versuchten, das Feuer im Obergeschoss ihres Zweifamilienhauses in der Gemeinde Basdahl zu löschen. Wie die Polizei in Rotenburg mitteilte, gelang es der Feuerwehr kurze Zeit später, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zur Ursache konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen.