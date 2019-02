Direkt aus dem dpa-Newskanal

Barmstedt (dpa/lno) - Im Dachstuhl eines vierstöckigen Wohn- und Geschäftshauses in Barmstedt im Kreis Pinneberg ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner konnten sich aus eigener Kraft aus ihren Wohnungen retten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Insgesamt waren rund 90 Einsatzkräfte vor Ort. Die Brandursache war noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.