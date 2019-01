Wohnungsbrand in Bargteheide: Mann in Sicherheit gebracht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bargteheide (dpa/lno) - Bei einem Brand in Bargteheide im Kreis Stormarn hat die Feuerwehr einen älteren Mann in Sicherheit gebracht. Das Feuer war am Donnerstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen sagte. Die Kriminalpolizei sollte die Ermittlungen übernehmen. Die Einsatzkräfte brachten am Ort einen Mann aus dessen Wohnung. Ob er in der Brandwohnung oder einer anderen Wohnung des Hauses lebte, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Während der Löschaktion lief Wasser auf die Straße. "Bei diesen Temperaturen gefriert das natürlich", sagte die Sprecherin. Die Straße musste deshalb gestreut werden.