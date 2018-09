Ankerzentrum in Bamberg wegen Großbrand teilweise evakuiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bamberg (dpa/lby) - Der Dachstuhl des Ankerzentrums in Bamberg ist am Samstag in Flammen aufgegangen. Rund 150 Bewohner mussten die Einrichtung für Flüchtlinge nach Angaben der Polizei Oberfranken verlassen. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, weitere Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Das Feuer in der ehemaligen Kaserne war am Mittag ausgebrochen. Flammen schlugen aus dem Dachstuhl, über dem Gebäude war eine riesige Rauchwolke zu sehen. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Ursache und Schaden waren zunächst nicht bekannt. Der Einsatz lief am Samstagnachmittag noch.

Anfang August waren in Bayern sieben Transitzentren oder Erstaufnahmeeinrichtungen in sogenannte Ankerzentren umgewandelt worden. Die Einrichtungen sollen nach Plänen des Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU) Asylverfahren derjenigen Migranten beschleunigen, die kein Bleiberecht haben.