Brüterei auf Geflügelhof in Balve brennt komplett ab

Balve (dpa/lnw) - Bei einem Brand auf einem Geflügelhof in Balve im Sauerland ist eine Brüterei komplett abgebrannt. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Samstagmittag noch an. Wie viele Küken am Samstag Opfer der Flammen geworden sind, wird noch ermittelt. Laut Feuerwehr waren insgesamt rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz. "Das Gebäude liegt außerhalb der öffentlichen Löschwasserversorgung", so ein Sprecher. "Daher gab es zwischenzeitlich Probleme beim Löschen." Örtliche Feuerwehren waren zur Hilfe gekommen und haben Löschwasser gebracht. Ein Gebäudeteil neben der Brüterei konnte so vor einem Übergreifen der Flammen gerettet werden. Laut Polizei liegt die Höhe des Sachschadens bei 150 000 Euro. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.