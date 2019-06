Direkt aus dem dpa-Newskanal

Balingen (dpa/lsw) - Bei einem Dachstuhlbrand in Balingen (Zollernalbkreis) ist ein Schaden von rund 250 000 Euro entstanden. Das Feuer sei aus unbekannter Ursache in einem Praxisgebäude ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Rund 100 Kräfte der Feuerwehr konnten die Flammen löschen. Verletzte gab es den Angaben zufolge keine - zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Nacht auf Freitag habe sich offenbar niemand in dem Gebäude befunden, hieß es.