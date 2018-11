Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Windsheim (dpa/lby) - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Winsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) sind eine Frau und ein Mann leicht verletzt worden. Zudem sei ein Schaden von geschätzt 170 000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Feuer am Mittwochabend kam, ist noch nicht geklärt. Die Wohnung ist durch den Brand unbewohnbar geworden.