400 000 Euro Schaden bei Feuer in Bad Uracher Fachwerkhaus

Bad Urach - Ein Feuer hat in einem unbewohnten Fachwerkhaus in der Altstadt von Bad Urach (Kreis Reutlingen) einen Schaden von mindestens 400 000 Euro verursacht. Anwohner mussten in der Nacht zu Dienstag ihre Häuser verlassen, wie die Polizei mitteilte. Als ein Großaufgebot der Feuerwehr von mehr als 80 Einsatzkräften bei dem Gebäude ankam, stand der Dachstuhl komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf die Nachbarhäuser in der eng bebauten Altstadt verhindern. Am Morgen waren die Einsatzkräfte noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt, sagte ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde bei dem Feuer offenbar niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.