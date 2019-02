Firmengebäude brennt: Eine Million Euro Sachschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Sobernheim/Mainz (dpa/lrs) - Ein Brand in einem Firmengebäude in Bad Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) hat einen Sachschaden von geschätzt einer Million Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochenen Feuer in dem unbewohnten Komplex niemand, wie ein Polizeisprecher in Mainz sagte. Die Feuerwehr war mit 66 Einsatzkräften vor Ort, zehn Bewohner mussten Nachbarhäuser verlassen.

Die Feuerwehr konnte den Brand im Verlauf des Vormittags löschen und kontrollierte anschließend vorsorglich noch Glutnester, wie der Sprecher der Polizei in Mainz sagte. Die Ursache des Feuers war noch völlig unklar. Die Kriminalinspektion Bad Kreuznach ermittele in alle Richtungen. Es sei nicht auszuschließen, dass das Gebäude einsturzgefährdet sei, auch tragende Wände seien bei dem Vollbrand in Mitleidenschaft gezogen worden. Brandsachverständige sollen nun - sofern das möglich ist - den Komplex unter die Lupe nehmen.