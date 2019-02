Feuer auf Firmengelände: Eine Million Euro Sachschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Sobernheim (dpa/lrs) - Beim Brand eines Firmengebäudes in Bad Sobernheim (Landkreis Bad Kreuznach) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Diesen schätzte der Eigentümer auf eine Million Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Flammen waren am frühen Donnerstagmorgen auf dem unbewohnten Gewerbegelände ausgebrochen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Feuerwehr war mit 66 Einsatzkräften vor Ort und evakuierte zehn Bewohner aus den Nachbarhäusern. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstagmorgen noch an.