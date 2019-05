Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Reichenhall (dpa/lby) - Nach einem Großbrand in einem Traditionswirtshaus in Bad Reichenhall (Berchtesgadener Kreis) ist die Brandursache laut Polizei immer noch unklar. Die Kriminalpolizei Traunstein habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am Samstag war in den frühen Morgenstunden ein Feuer in der Gaststätte ausgebrochen, große Teile des Gebäudes wurden zerstört. Beim Großbrand entstand laut Angaben der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.