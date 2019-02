Frau bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Nauheim schwebt eine 54 Jahre alte Frau in Lebensgefahr. Anwohner hatten die Flammen am Dienstag bemerkt, wie die Polizei in Friedberg mitteilte. Ausgebrochen war der Brand in einer Wohnung im ersten Geschoss des Hauses mit insgesamt acht gemeldeten Bewohnern. Die Feuerwehr fand in dieser Wohnung dann die bewusstlose 54-Jährige. Sie kam mit einer schweren Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. In ihrer Wohnung entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 20 000 Euro. Die Ursache für das Feuer war zunächst noch völlig unklar.