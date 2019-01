Großbrand zerstört Hotel und Restaurant in Bad Muskau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Muskau (dpa/sn) - Im Landkreis Görlitz hat ein Großbrand das Gebäude eines Hotels und Restaurants in Bad Muskau zerstört. Das Feuer sei bereits am späten Dienstagnachmittag in der Küche des Restaurants ausgebrochen und habe sich bis in den Dachstuhl ausgebreitet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Feuerwehr war mit mehr als 30 Fahrzeugen und rund 100 Kameraden im Einsatz. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Bundesstraße 115 war wegen Löscharbeiten zwischen Krauschwitz und Bad Muskau über viele Stunden voll gesperrt. Nach vorläufigen Schätzungen entstand ein Sachschaden im höheren sechsstelligen Bereich. Spezialisten von der Brandursachenermittlung und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen zur Ursache für das Feuer aufgenommen.