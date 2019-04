Maier: Bundeswehr soll schnell bei Brandbekämpfung helfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat eine schnelle Hilfe der Bundeswehr gefordert, um die Waldbrände in Thüringen zu bekämpfen. "Wir brauchen einen Bundeswehrhubschrauber - jetzt", sagte Maier, der sich am Mittwoch in einem Polizeihubschrauber aus der Luft ein Bild von den Bränden am Bleiloch-Stausee (Saale-Orla-Kreis) und bei Plaue (Ilm-Kreis) machte. Für den Brand bei Saaldorf in der Nähe des Stausees hatte der Saale-Orla-Kreis angekündigt, dass ein Bundeswehrhubschrauber zum Einsatz kommen soll, um unerreichbare Glutnester zu löschen.

Nach Angaben des Kreisbrandinspektors sei der Hubschrauber aber erst am Donnerstag einsatzbereit. Das Feuer an dem Stausee war bereits am Sonntag entstanden und galt zwischenzeitlich als gelöscht, breitete sich dann aber überraschend auf eine Fläche von zeitweise 15 Hektar aus. Derzeit gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass die Löscharbeiten noch mindestens bis Freitag andauern.

Zudem war am Mittwoch ein Feuer in einem Waldstück bei Plaue entstanden. Ein Sprecher der Kreisverwaltung des Ilm-Kreises sprach von mehreren Hektar, die betroffen seien. Maier zeigte sich nach seinem Besuch des Brandortes besorgt: "Das ist ein Brand, der meines Erachtens nach gefährlich werden kann. Der Wald ist trocken und wenn Wind aufzieht, kann sich das Feuer ausbreiten", sagte Maier.

Nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums sind die verfügbaren Polizeihubschrauber in Thüringen derzeit nicht in der Lage, Löschwasser zu transportieren. Grund sei ein Haken, der gebraucht werde, um die Behältnisse mit Wasser zu transportieren und in der Luft zu entleeren. Einer dieser Haken befinde sich derzeit in der Wartung. Ein anderer sei bestellt, aber seit Langem nicht lieferbar.