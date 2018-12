15 Menschen wegen Brand in Mehrfamilienhaus evakuiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Lauchstädt/Halle (dpa/sa) - Wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Bad Lauchstädt sind am späten Samstagabend 15 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Drei Bewohner verließen das Gebäude durch den Haupteingang, zwölf weitere mussten das Haus wegen der starken Rauchentwicklung mit Hilfe einer Drehleiter verlassen, teilte die Polizei in Halle am Sonntag mit. Zwei Menschen seien vor Ort ärztlich versorgt worden, hieß es. In dem Haus gebe es sechs Wohnungen, fünf seien bewohnt. Insgesamt waren laut Polizei sechs Feuerwehren mit 38 Kameraden und sechs Rettungswagen im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 25 000 Euro geschätzt.