Familie verliert nach Brand ihr Zuhause

Bad Langensalza (dpa/th) - Wenige Tage vor Weihnachten muss eine Familie aus Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) nach einem Brand bei Angehörigen unter kommen. In der ersten Etage des Hauses der vierköpfigen Familie war am Sonntag ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Nach dem Löschen des Brandes ist das Gebäude zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 50 000 Euro. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Nach Polizei-Angaben laufen die Ermittlungen noch.