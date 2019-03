Bad Sobernheim: Funkenbildung vermutlich Ursache für Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Der Brand in einem Firmengebäude in Bad Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) ist vermutlich durch Funkenbildung bei Flexarbeiten entstanden. Brandermittler schlossen nach einer Untersuchung vorsätzliche Brandstiftung oder technische Ursachen aus, wie die Polizeidirektion Bad Kreuznach am Freitag mitteilte.

Höchstwahrscheinlich dürften die am Donnerstag von beauftragten Arbeitern durchgeführten Arbeiten ursächlich für den Brand gewesen sein. Das Feuer hatte einen Schaden von etwa einer Million Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Brand in dem unbewohnten Komplex niemand. Zehn Bewohner mussten ihre Häuser vorübergehend verlassen.