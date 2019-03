Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Homburg (dpa/lhe) - Eigentlich fing der 28. Februar 2019 auf dem Erlenhof als ganz normaler Morgen an: So beginnt die Schilderung der Geschehnisse auf dem Gestüt der bekannten Reiterfamilie Rothenberger, die sie selbst am Freitag auf ihre Homepage stellt. Am Ende des Tages gibt es fünf tote Pferde und mehrere verletzte Tiere, vier leicht verletzte Menschen, ein vom Feuer zerstörter Stall und eine kaputte Reithalle.

Am Tag danach gestalten sich die Ermittlungen zur Brandursache in dem Dressurstall schwierig. Es könnten weiterhin weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden. Die Nachforschungen könnten sich über mehrere Tage ziehen: Die Brandfläche sei mit rund 1000 Quadratmetern sehr groß. Zudem sei in dem Stall, in dem das Feuer nach Zeugenaussagen ausgebrochen war, das oberste Stockwerk eingestürzt. Die vier Beamten müssten sich erst durch viel Brandschutt kämpfen, bevor sie mit ihren eigentlichen Nachforschungen beginnen könnten.

Das Feuer war am Donnerstagmorgen aus noch unklarer Ursache auf dem Hof in Bad Homburg im Taunus entstanden. Die Flammen hatten im Stall gewütet und einen Großeinsatz von Feuerwehren aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet ausgelöst. Fünf der 35 auf dem Hof untergebrachten Pferde starben. Tochter Sanneke Rothenberger musste ebenso wie ein Mitarbeiter der Anlage ins Krankenhaus gebracht werden. Sie erlitt nach Angaben der Familie bei der Rettung der Pferde Verbrennungen an den Oberschenkeln und eine leichte Rauchgasvergiftung. Zwei Feuerwehrleute verletzten sich bei den Löscharbeiten leicht.

Um halb sechs sei der Stall langsam erwacht und es sei noch nichts Ungewöhnliches festzustellen gewesen, schreibt die Familie auf ihrer Homepage. "Eine Viertelstunde später wurde Sanneke wach, weil unsere Hündin Nera unten im Haus unruhig war und nervös bellte." Als sie aus dem Fenster blickte habe sie den Rauch gesehen, ihren Bruder - Olympiasieger Sönke - geweckt und sei in Boxershorts zu den Pferden gerannt.

Im Stall sei ihr bereits eine Hitzewand entgegengeschlagen, für die Pferde im vorderen Bereich sei jede Hilfe zu spät gekommen. "Wie der Tierarzt später zu Sönke sagte, sie waren so schnell tot, dass sie das Verbrennen nicht mehr gespürt haben." Die familieneigenen Pferde "Paso Doble", "Kid Gentleman", "Fayola" und "Zum Glück" seien gestorben. Auch das Pony einer schwedischen Nachwuchsreiterin, das von Tochter Semmieke trainiert wurde, sei Opfer des Brandes geworden. Die Stuten "Luna" und "Kantate" seien nach schweren Verbrennungen in kritischem Zustand.

Der zwölf Jahre alte Wallach "Cosmo", mit dem Sönke Rothenberger jeweils Team-Gold bei den Olympischen Spielen 2016 sowie bei der Europameisterschaft 2017 und der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr gewonnen hatte, habe den Ernst der Lage erkannt. "So wild er sich benehmen kann, wenn ihm danach ist, gestern folgte er Sönke - ohne Halfter! - aus dem brennenden Stall wie ein Lämmchen, legte ihm die Nase zwischen die Schulterblätter, als wollte er ihm Atem spenden, und folgte ihm hügelaufwärts in sein Notquartier bei Familie Krause." Das Tier blieb unverletzt, sein Reiter habe leichte Verbrennungen im Gesicht erlitten.

Die Höhe des Schadens ist noch unklar, der Polizeisprecher schätzt ihn im siebenstelligen Bereich. "Was den Brand ausgelöst hat, wissen wir nicht, und wir möchten auch den Ermittlungen der Polizei nicht vorgreifen", teilte die Familie mit. Sie dankte ihren Angehörigen, dem Stallpersonal, Freunden und Tierärzten für die Unterstützung: "Und nicht zuletzt an die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, die alles gegeben haben, um dem Grauen Einhalt zu gebieten. Wir können es noch nicht in Worte fassen, daher muss im Moment das eine reichen: DANKE"