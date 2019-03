Leichtverletzter nach Wohnungsbrand in Bad Hersfeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in Bad Hersfeld ist ein Mensch leicht verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht zu Donnerstag wohl aufgrund eines technischen Defekts in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Sorga aus, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte. Der verletzte Bewohner habe eine Rauchgasvergiftung erlitten, sei aber nach kurzer Behandlung auf eigenen Wunsch wieder entlassen worden, sagte der Sprecher. Weitere Details waren zunächst noch unbekannt.

Von dem Brand waren den Angaben zufolge zwei bis drei Zimmer betroffen. Die Feuerwehr suchte in dem Haus zunächst noch nach Brandnestern. Die Bundesstraße 62 war im Bereich des Feuers am frühen Morgen noch voll gesperrt.