Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einem Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus in Bad Hersfeld haben die beiden Bewohner leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Das Feuer sei am frühen Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Bewohner hätten sich ersten Ermittlungen zufolge im Wohnzimmer aufgehalten. Sie konnten sich selbst auf die Straße retten. Der Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen 100 000 Euro.