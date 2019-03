Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Hotel in Bad Hersfeld ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Donnerstagabend in der Sauna des Hotels ausgebrochen. Eine Brandmeldeanlage alarmierte die Feuerwehr. Zwei Einsatzkräfte erlitten beim Löschen leichte Verletzungen. Die Gäste des Hotels blieben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein technischer Defekt das Feuer verursacht.