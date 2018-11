Zehn verendete Kälber und hoher Schaden durch Stallbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Grönenbach (dpa/lby) - Bei einem Stall-Brand im Landkreis Unterallgäu sind in der Nacht zum Montag zehn Kälber verendet und mehr als 150 000 Euro Schaden entstanden. Wie das Feuer in dem Gebäude eines Bauernhofes in Bad Grönenbach ausbrechen konnte, war zunächst nicht klar. Menschen wurden dabei in der Nacht zum Montag aber nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die meisten Kälber, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Stall befanden, konnten zudem gerettet werden. Zunächst hatte der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen aufgenommen. Im weiteren Verlauf nimmt sich aber die Kriminalpolizei Memmingen der Brandursache an.