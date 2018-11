Zwei Menschen bei Brand in Berggießhübel verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Gottleuba-Berggießhübel (dpa/sn) - Zwei Menschen sind beim Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verletzt worden. In der Wohnung einer 35-Jährigen in Berggießhübel war am Donnerstagabend ein Sofa aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Flammen breiteten sich rasch aufs Ober- und Dachgeschoss aus. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude. Die 35-Jährige und eine weitere Person wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.