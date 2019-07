Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Füssing (dpa/lby) - Ein 65 Jahre alter Mann ist bei einem Zimmerbrand in der Gemeinde Bad Füssing im Landkreis Passau schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es am Donnerstagabend in einem Zimmer der Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Er kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Sein Zustand sei kritisch, hieß es weiter. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Mann bereits bewusstlos aufgefunden.