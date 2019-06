Förderband brennt: sechs Menschen verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Essen (dpa/lni) - Beim Brand eines Förderbandes in der Werkhalle eines Recyclingbetriebs in Bad Essen bei Osnabrück sind am Montag sechs Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, wurden fünf Menschen leicht verletzt, ein weiterer wurde wegen Rauchgasverletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Montagnachmittag hatten ersten Erkenntnissen zufolge Schweißarbeiten an dem defekten Förderband den Brand ausgelöst. Eine Rauchfahne über der Halle sei von weitem zu sehen gewesen.