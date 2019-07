Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Birnbach (dpa/lby) - Bei einem Wohnhausbrand in Bad Birnbach in Niederbayern ist ein hoher Sachschaden entstanden. Kurz nach Mitternacht brach aufgrund eines technischen Defektes in einem Anbau ein Feuer aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nur wenige Stunden später stand der Dachstuhl des Haupthauses in Vollbrand. Die Ursache hierfür ist bislang unklar. Der Schaden wird auf etwa 200 000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.