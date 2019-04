Ursachen für Moorbrände sind noch unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goldenstedt (dpa/lni) - Nach zwei großen Moorbränden in Niedersachsen sind die Ursachen weiterhin unklar. In Goldenstedt bei Vechta dauerten die Nachlöscharbeiten noch an, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Deswegen könnten die Brandermittler in dem Gebiet noch nicht mit ihrer Arbeit beginnen. In dem Moorgebiet hatte es dort am Montag auf einer Fläche von mehreren Hektar gebrannt. Die Rauchsäulen waren kilometerweit zu sehen. Das unwegsame Gelände erschwerte die Löscharbeiten.

Bei einem anderen Feuer im Moor in der Nähe von Bad Bentheim brannte es auf einer Fläche von rund 30 Hektar. Das ist in etwa die Größe von 42 Fußballfeldern. Zwischenzeitlich halfen Einsatzkräfte aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden bei der Brandbekämpfung. Am Montagnachmittag konnten die letzten Flammen gelöscht werden. Wann die Brandermittlungen dort beginnen, ist laut Polizeiaussage noch unklar.