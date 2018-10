Großeinsatz nach Brand in Sägewerk

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Arolsen (dpa/lhe) - Ein Brand in einem Sägewerk hat bei Bad Arolsen-Mengeringhausen (Waldeck-Frankenberg) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zu Samstag niemand, wie die Polizei mitteilte. Sechs bis sieben Feuerwehren waren demnach an den Löscharbeiten beteiligt, die am frühen Morgen noch andauerten. Nach Polizeiangaben standen mehrere Hallen in Flammen, ein Radlader sei ausgebrannt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Bundesstraße 252 wurde gesperrt, hieß es.