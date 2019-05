Seniorenheim wegen Feuer evakuiert: ein Schwerverletzter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aumühle (dpa/lno) - Ein Bewohner eines Seniorenwohnheims in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt worden. Das Zimmer des Mannes sei am Samstagmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Die Feuerwehr evakuierte wegen des starken Rauchs drei Etagen des insgesamt von 53 Menschen bewohnten Teils des Wohnheims. Rettungskräfte brachten drei weitere Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Ob die Wohnungen im betroffenen Teil des Seniorenheims noch bewohnbar waren, war zunächst unklar.