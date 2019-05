92-Jähriger nach Feuer in Seniorenheim gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aumühle (dpa/lno) - Nach einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Bewohner gestorben. Der Tod des 92-Jährigen sei am Montag mitgeteilt worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Mann war am Samstagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden, nachdem das Feuer in dem etwa 20 Kilometer östlich von Hamburg gelegenen Gebäude aus noch ungeklärter Ursache in seinem Zimmer ausgebrochen war. Zwei Pfleger und eine weitere Bewohnerin waren mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ebenfalls ins Krankenhaus gekommen.